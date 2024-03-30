Президент РФ Владимир Путин не спал всю ночь после теракта в «Крокус Сити Холле», он принимал доклады, рассказал пресс-секретарь главы государства. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков отметил, что работа шла в круглосуточном режиме. Он добавил, что руководители различных ведомств докладывали президенту, невзирая на время.

Путин обратился к россиянам после трагедии в «Крокус Сити Холле»

По его словам, в такие моменты у высших чиновников нет времени на сон. Он добавил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в частности, только под утро рассказала президенту о том, что все пострадавшие размещены в больницах, медики приступили к операциям.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами», — подчеркнул Песков.

Напомним, что теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Погибли 144 человека, свыше 100 пострадали.