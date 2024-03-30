Песков прокомментировал слова Зеленского про переговоры

Геополитическая реальность с момента начала спецоперации поменялась, границы России и Украины изменились, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что всем придется считаться с тем, что у РФ появились четыре новых субъекта, пишет РИА «Новости».

Накануне Владимир Зеленский заявил в эфире CBS News, что в случае гипотетического возвращения России к границам на момент начала спецоперации, президент РФ Владимир Путин будет вынужден сесть с Киевом за стол мирных переговоров.

Зеленский впервые допустил переговоры с Россией

Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать слова украинского лидера.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — подчеркнул Песков.

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Ранее Песков сообщил, в ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости проведения переговоров исключительно по «формуле мира» Зеленского, что Москва не приемлет каких-либо правил, «которые будут кем-то еще выработаны» и навязаны.