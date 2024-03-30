Владимир Зеленский «забыл» про границы 1991 года, так как у него на носу выборы, предположила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Выборы на Украине по закону должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако осенью 2023 года Зеленский отменил их на фоне международной и внутренней повестки.

Зеленский впервые допустил переговоры с Россией

Вместе с тем, украинские политики полагают, что в стране необходимо было провести выборы. Они считают, что в связи с отменой этого института, полномочия украинского лидера истекают 21 мая.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы», — отметила Захарова.

Накануне Зеленский впервые допустил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Он заметил, что можно будет вернуться к дипломатическим методам решения конфликта после гипотетического выхода ВСУ к границам 2022 года.