Депутат заявил об угрозах Зеленского незадолго до теракта в «Крокусе»

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за десять дней до теракта в концерном зале «Крокус сити холл» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях угрозы в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, 12 марта Зеленский написал, что Украина нанесет «российскому государству ответные потери», которые почувствуют россияне. Парламентарий расценил это как угрозу или анонс предстоящего террористического акта.

Ранее сообщалось, что Зеленский усмехнулся во время ответа на вопрос журналиста американского издания CBS News о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

29 марта Следственный комитет (СК) России заявил, что проверит причастность украинских спецслужб к организации теракта.