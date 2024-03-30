Россия и Киргизия обсудили совместную борьбу с угрозами терроризма

Москва и Бишкек выразили решимость совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма. Информация об этом опубликована на сайте МИД РФ в заявлении по итогам двусторонних межмидовских консультаций в Бишкеке.

© Газета.Ru

В сообщении говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

"Подчеркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств", — говорится в документе.

Кроме этого, в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления роли ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и взаимодействия в рамках этих объединений.

До этого министерство труда Киргизии призвало граждан страны не поддаваться на попытки вербовки для совершения террористических актов в России.