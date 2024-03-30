В МИД раскритиковали доклад ООН про пытки на Украине
Доклад ООН про пытки на Украине не отражают всю картину игнорирования Киевом международных прав, а потому его не стоит считать адекватным отражением реальности и серьезным исследованием. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.
Ранее в докладе комиссии СПЧ ООН появилась информация о том, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Всего было зафиксировано 25 подобных случаев. Кроме того, власти Украины не возбуждали уголовных дел в отношении своих солдат за расстрел военнопленных, хотя несколько казней были официально задокументированы.
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«Это нельзя называть серьезным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности. Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, <....> и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал», — прокомментировал результаты этого расследования Мирошник.
Он добавил, что комиссия намеренно расплывчато сформулировала доклад.
«Скажем так, это вызвано невозможностью так уж активно выгораживать Украину, потому что, если смотреть доклады, которые были сделаны до того, то Украина — белая и пушистая», — подчеркнул он.