В МИД раскритиковали доклад ООН про пытки на Украине

Доклад ООН про пытки на Украине не отражают всю картину игнорирования Киевом международных прав, а потому его не стоит считать адекватным отражением реальности и серьезным исследованием. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Ранее в докладе комиссии СПЧ ООН появилась информация о том, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Всего было зафиксировано 25 подобных случаев. Кроме того, власти Украины не возбуждали уголовных дел в отношении своих солдат за расстрел военнопленных, хотя несколько казней были официально задокументированы.

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«Это нельзя называть серьезным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности. Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, <....> и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал», — прокомментировал результаты этого расследования Мирошник.

Он добавил, что комиссия намеренно расплывчато сформулировала доклад.