Захарова заявила, что "формула мира" Зеленского строится на мухлеже и обмане

"Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, продвигающаяся как шведский стол или меню с выбором, строится на мухлеже и обманом пытается затянуть больше участников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Как подчеркнула Захарова, эта инициатива, которую на Украине называют "формулой мира" Зеленского, "не должна походить на шведский стол, проходя мимо которого люди выбирают, что им нравится и что им не нравится".

"Договоренности, некие инициативы, некие соглашения, документы, предлагаются в их совокупности, в их целостности, - отметила дипломат. - [Здесь же наблюдается] попытка в очередной раз смухлевать, <...> очередной обман. Они для чего это делают? Для того чтобы привлечь как можно большее количество стран, которые из списков пунктов найдут хотя бы что-то для себя интересное - например, гуманитарная помощь, содействие гражданскому населению - и таким образом включить их в эту ловушку".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по вопросу урегулирования вооруженного конфликта с Украиной могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по "формуле мира" Зеленского. Захарова называла соответствующую формулу алхимией.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ на границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.