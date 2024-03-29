Захарова назвала «формулу мира» Зеленского мухлежем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала «формулу мира» Владимира Зеленского мухлежем и обманом участников. Ее слова приводит ТАСС.

Она назвала инициативы Киева обманом.

«Они [украинцы] для чего это делают? Для того чтобы привлечь как можно большее количество стран, которые из списков пунктов найдут хотя бы что-то для себя интересное — например, гуманитарная помощь, содействие гражданскому населению — и таким образом включить их в эту ловушку», — сказала Захарова.

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Ранее 29 марта представитель МИД сообщила, что Россия не примет участия в саммите в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению «формулы мира».