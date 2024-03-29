Захарова заявила о нежелании Москвы участвовать в конференции Зеленского

Москва не планирует участвовать в конференции президента Украины Владимира Зеленского по «формуле мира», которая пройдет в Швейцарии весной 2024 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«По поводу "конференции в Швейцарии" и "формулы мира". Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" — это алхимия», — отметила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает возможность обсуждения «формулы мира» с Россией в рамках потенциальных второй и третьей конференций. Министр также сравнил «формулу мира» с меню, из которого страны могли бы выбрать пункты для работы.