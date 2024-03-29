Посол РФ раскрыл истинное отношение США к Армении

Соединенные Штаты рассматривают отношения с Арменией в рамках более обширного геополитического противостояния России и США. Об этом в интервью армянскому порталу 24News заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. Газета.Ru

«К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния, и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противостояния с Россией и с Ираном», — сказал он. RT на русском

«Это очень плохо, очень опасно, это действительно может нанести реальный ущерб нашим отношениям, если с армянской стороны нет достаточной политической воли для того, чтобы отстаивать весь массив наших отношений, очень важный для простых людей», — добавил Копыркин. ТАСС