Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 29 марта, рассказал, что российский лидер Владимир Путин 29 марта проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ.

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— День внутренних совещаний, встреч. В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сообщил официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, 29 марта Владимир Путин будет работать в резиденции в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

25 марта президент России уже проводил совещание с членами Совбеза России. Тогда в повестке было обсуждение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Российский лидер отметил, что он может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима.

Владимир Путин в ходе совещания также поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Президент добавил, что террористический акт в «Крокус Сити Холле» сплотил российское общество и продемонстрировал его солидарность.