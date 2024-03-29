Сенатор: Армению заражают «русофобским вирусом», чтобы устроить заварушку

В 2013 году перед Арменией стоял выбор между ЕС и продолжением интеграции в рамках ЕАЭС. Ереван выбрал второй вариант. Но теперь республика поворачивается в сторону Евросоюза, наступая на те же грабли, что и Украина, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для страны.

«Слова, подобные тем, которые сейчас произносит спикер парламента Армении, я уже слышал в 2013 году. Тогда была попытка втянуть ряд государств в ЕС, в их числе была и Украина. К чему последнюю привел этот путь, мы прекрасно знаем», – сказал сенатор Андрей Климов. «В ЕС хотели затянуть и Армению. Тогда перед ней стоял выбор – либо продолжить интеграцию в рамках ЕАЭС, либо двинуться в сторону «европейского рая». Ереван сам решил сотрудничать с нами. Если теперь республика, несмотря на имеющийся перед глазами пример Украины, хочет наступить на те же грабли, мне их искренне жаль», – отмечает собеседник.

«Сейчас Евросоюз превратился в экономический придаток НАТО. Объединение находится в тупике и пытается выйти из него за счет других стран Граждане Армении, видимо, думают, что сближение с ЕС принесет много денег. Но Запад заинтересован лишь в получении антироссийского опорного пункта в Закавказье. Если в Ереване укрепится «русофобский вирус», то это будет на руку тем, кто хочет устроить в регионе заварушку. И первыми от этого пострадают простые люди», – резюмировал Климов.

Ранее спикер парламента Армении Симонян назвал статус кандидата на членство в ЕС «самым правильным вариантом» для страны. По его словам, страна, ее народ и демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей.

Кроме того, Армения «всегда шла по этому пути», пока ее «не втянули в другую систему», сказал он, имея в виду ЕАЭС.

«Как и Украину, в результате чего начался Майдан», – добавил Симонян.

Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Ереван одного «в самый сложный период».

Однако ранее Симонян заявил, что сейчас вопрос членства Армении в ЕС не рассматривается.

«Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», – отметил он.

По его словам, требуется «изменить многие стандарты», чтобы не оказаться в ситуации Грузии или Турции и не «ждать годами».

При этом ранее парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что миссия ЕС превращается в миссию НАТО. Он указал на то, что туда направляют военнослужащих из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов.

Кроме того, Лавров отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда был в оппозиции, возглавлял созданное им движение, «которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса» (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России).

Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении».

Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

Также в Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы Министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян. По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами.