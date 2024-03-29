Лавров назвал новые условия для контактов западных послов с властями России

После отказа послов стран Европейского союза встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с выборами российского президента, каждая просьба дипломатических представителей ЕС о контактах с властями РФ теперь будет согласовываться дипведомством. Об этом сам глава МИД РФ заявил в интервью газете «Известия».

Лавров сообщил, что хотел в ходе запланированной встречи изложить видение отношений между РФ и ЕС, сказать, что российское руководство исходит из того, что европейские страны не будут в одностороннем порядке препятствовать проведению выборов.

«Это их выбор (не приходить на встречу — прим.). Они находятся здесь и не хотят общаться с министром иностранных дел», — сказал министр.

После инцидента европейских послов уведомили о том, что отныне и впредь если европейские дипломаты любого ранга захотят пообщаться с российскими властями, каждую их такую просьбу будут рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет, добавил глава МИД РФ.

4 марта Лавров заявил, что послы стран Евросоюза за два дня до встречи отказались присутствовать на ней. Встреча должна была быть посвящена вопросам предстоящих выборов президента в РФ (состоялись 15-17 марта).

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.