Лавров рассказал о гарантиях безопасности в случае переговоров по Украине

Москва в случае мирного урегулирования конфликта вокруг Украины готова гарантировать интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей в ответ, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, в мирной инициативе Китая из 12 пунктов, которая была предложена в феврале 2023 года, речь идет о здравых вещах и Россия позитивно отреагировала на этот документ. Китайский документ исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить. При этом дипломат назвал безумной с точки зрения дипломатических перспектив «формулу» Владимира Зеленского.

В мирной инициативе Пекина констатируется «непорядок» в сфере безопасности в Европе и в мире, а также то, что его причина заключается в невыполнении Устава ООН. Из документа также следует, что односторонние санкции, к которым западные страны стали прибегать задолго до начала специальной военной операции - это тоже раздражитель, который необходимо устранить.

По словам Лаврова, нужно договариваться о том, чтобы обеспечивать равную безопасность для всех участников процесса. В этом заключается позиция России.

«Как воплотить эти принципы в жизнь, можно понять только сев за стол переговоров», — сказал глава МИД РФ.

Министр также указал, что нынешние дипломатические отношения между Россией и Западом нацелены на поддержание работы диппредставительств. Он отметил, что российские посольства оказались в финансово-экономической «осаде».