Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США

Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении на год мандата экспертов санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР. Об этом пишет «Прайм».

По данным агентства, постпред Китая воздержался от голосования. Остальные 13 членов Совета Безопасности проголосовали «за».

Журналисты пояснили, что резолюция предусматривала продление срока полномочий до 30 апреля 2025 года.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что действия России обусловлены тем, что авторы документа не учли предложения Москвы и отказались ввести для действующих в отношении КНДР санкций срок годности.

Дипломат подчеркнул, что политика коалиции западных стран во главе с США по удушению Пхеньяна является беспрецедентной. Небензя уточнил, что она включает в себя жесткие односторонние рестрикции, агрессивную пропаганду и прямые личные угрозы в адрес властей КНДР.