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РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР

Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении на год мандата экспертов санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР. Об этом пишет «Прайм».

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США
© globallookpress.com

По данным агентства, постпред Китая воздержался от голосования. Остальные 13 членов Совета Безопасности проголосовали «за».

Журналисты пояснили, что резолюция предусматривала продление срока полномочий до 30 апреля 2025 года.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что действия России обусловлены тем, что авторы документа не учли предложения Москвы и отказались ввести для действующих в отношении КНДР санкций срок годности.

Дипломат подчеркнул, что политика коалиции западных стран во главе с США по удушению Пхеньяна является беспрецедентной. Небензя уточнил, что она включает в себя жесткие односторонние рестрикции, агрессивную пропаганду и прямые личные угрозы в адрес властей КНДР.

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