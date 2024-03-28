Встреча Армения - ЕС - США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения-ЕС-США вызывает у многих «беспокойство»», — заявила Захарова. News.ru

Ранее она заявила, что иллюзия сближения с Евросоюзом угрожает Армении закабалением. По ее словам, все, что будет на пользу Еревану, «может только приветствоваться». При этом Захарова предостерегла Армению от «кровожадного волчары или даже саблезубого тигра», скрытого под овечьей шкурой «еэсовских песнопений». Lenta.ru