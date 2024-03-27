Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя громкие антикоррупционные дела, рассказал, что это не кампания, а постоянная скрупулезная работа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулезная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счет постоянства», — подчеркнул представитель Кремля.

27 марта стало известно, что в Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий.

Ягодкину задержали 26 марта сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В ее кабинете прошел обыск.

Суд в Москве арестовал замглавы ФТС

Генерал-полковника таможенной службы подозревают в ряде коррупционных преступлений. Претензии следственных органов касаются периода с 2011 по 2019 год.