Путин заявил, что для России нет недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не будет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой на Западе.

"Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", - сказал глава государства на встрече с работниками культуры в Тверской области.

Он подчеркнул:

"Что касается культуры этих стран - мы никогда ничего так, как руководители этих государств пытаются сделать с русской культурой, мы никогда не пытались [так сделать]. Наоборот, мы считаем, что российская культура - часть мировой культуры и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста".

Президент добавил, что "в европейской культуре много хорошего", отметив при этом, что "в сегодняшней жизни много проблем".