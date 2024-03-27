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Захарова упрекнула Кишинев в выдавливании реакции на теракт в «Крокусе»

Власти Молдавии вслед за странами Запада долго тянули с осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выражением соболезнований. В этом упрекнула Кишинев официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция брифинга доступна на YouTube.

Захарова упрекнула Кишинев в выдавливании реакции на теракт в «Крокусе»
© Lenta.ru

По ее словам, Кишинев «буквально выдавил из себя скупые слова». Захарова уточнила, что реакция властей Молдавии последовала только после осуждения со стороны оппозиции и русскоязычного населения республики.

«Это причем власти Молдовы, чьи граждане там (в «Крокусе» — прим. «Ленты.ру») могли бы быть, граждане не только по паспорту, но по национальности или по связям родственным. И власти в Кишиневе не смогли найти слов сочувствия», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал их.

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