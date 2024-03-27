Захарова: Запад публиковал соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" после отмашки США

Власти западных стран публиковали соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" после отмашки от Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Не осталась нами не замечена и явная синхронизация соболезнований представителей западных властей с заявлениями из Вашингтона», — заявила она, добавив, что «сателлиты США» опубликовали сообщения «после очевидного получения отмашки от своего большого брата». Газета.Ru

Страны коллективного Запада после теракта начали «подбирать слова», чтобы избежать прямых оценок, подчеркнула дипломат. «Чтобы никаким образом не дать понять, что они измеряют, квалифицируют трагедию в нашей стране по тем же самым стандартам, по которым оценивают самих себя. Что произошло потом — более чем знаково. Поняв, что реакция мирового большинства — иная, они осознали, что отсидеться, отмолчаться, играть словами у них уже не получится», — заявила Захарова. RT на русском