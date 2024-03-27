Посольство РФ в Сеуле отреагировало на карикатуру о теракте в «Крокусе»

Российское посольство «шокировано и глубоко возмущено» карикатурой на теракт в «Крокус Сити Холле», которая была размещена южнокорейской англоязычной газетой «The Korea Herald». Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве предположили, что редакция, опубликовавшая оскорбляющую память жертв теракта карикатуру, попробует «прикрыться принципом свободы слова».

«Тогда не намерена ли газета посмеяться и над жертвами других террористических актов и трагедий? Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и ее граждан?» - поинтересовались в дипмиссии.

Российское посольство выразило уверенность, что такой поступок «в равной мере оскорбляет» не только россиян, но и жителей Южной Кореи, которые разделяют боль от этой трагедии и «поддерживают теплыми словами семьи погибших и пострадавших».

Дипломаты также заметили, что тех, кто считает возможным «глумление над горем других», единицы, а люди, имеющие стыд и совесть, «придерживаются общепринятых моральных принципов».

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта во время концерта группы «Пикник». В результате вооруженного нападения, взрывов и последовавшего за ними пожара погибло 140 человек, свыше 180 пострадали.