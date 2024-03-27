ЦИК подготовит предложения по изменениям в избирательное законодательство

Центризбирком собирает предложения по корректировке избирательного законодательства в преддверии старта избирательной кампании в регионах. Как рассказал заместитель председателя комиссии Николай Булаев, после обсуждения на площадке ЦИК инициативы будут переданы законодателям.

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"Мы в ближайшие дни должны подумать над тем, нужны ли нам какие-либо изменения в существующее законодательство, в нашу нормативную базу", - сказал он на заседании ЦИК в среду.

Зампред комиссии напомнил коллегам, что для внесения изменений в федеральное законодательство времени осталось немного. Они должны пройти весь цикл обсуждения, принятия в парламенте и вступления в силу до начала июня, когда стартует кампания по выборам в регионах.

"Те, у кого есть какие-то предложения, ждем их от вас в течение недели. Вместе с теми предложениями, которые на площадке ЦИК имеются, мы их обсудим и рассмотрим возможность их предложения законодателям для рассмотрения", - обратился Булаев к коллегам.

Он добавил, что пакет предложений от ЦИК уже в целом сформирован, но прежде чем он направится парламентариям, комиссия обсудит целесообразность внесения тех или иных поправок с коллегами в регионах.

"На весь этот период у нас есть недели две", - уточнил Булаев и попросил членов ЦИК и региональных избиркомов учесть это в графиках работы на ближайшие дни.

Отметим, что ранее в Центризбиркоме прозвучало несколько предложений по изменениям в избирательное законодательство. Глава комиссии Элла Памфилова считает необходимым уточнить статус кандидата - выдвинутого и зарегистрированного, а сам Николай Булаев высказывался за ужесточение ответственности кандидатов за нарушения при сборе подписей, например за попадание умерших в подписные листы.