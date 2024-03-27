Захарова объяснила, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе"

Представители Запада массово посещали российский МИД, опасаясь, что "останутся за бортом", если не изменят отношение к теракту в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Они поняли, - заявила дипломат, - что, несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед. И они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии".

Мировое большинство, по словам Захаровой, не оставило западным лидерам ни шанса на то, чтобы не поменять реакцию с "сумасшедшей" на нормальную.

"Мы получали первую реакцию, первый срез этой международной реакции моментально, я бы сказала, без каких-либо возможностей отреагировать по-другому", - рассказала дипломат, подчеркнув, что "ближайшие соседи, друзья, союзники, братья на постсоветском пространстве моментально откликнулись". "Тут мы вдруг видим реакцию коллективного Запада. Какой ужас! Как же они себя изобличили. И все увидели, что король-то голый… Потому что он не может даже сформулировать в очевидных обстоятельствах то, что требуется", - отметила Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.