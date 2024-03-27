Путин обратился к росгвардейцам, служащим возле зоны СВО

Бесстрашное поведение и дерзкие операции сотрудников Росгвардии в новых регионах и зоне боевых действий получили высокую оценку от главы государства Владимира Путина, сообщает «Ура.ру».

Президент отметил их роль в защите границ России и обеспечении безопасности в Донбассе и в Новороссии.

«Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы», — сказал российский лидер.

Путин также заверил, что память о павших героях будет вечно жить в сердцах российских граждан. День войск национальной гвардии отмечается ежегодно 27 марта.