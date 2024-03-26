Россия запросила новое заседание СБ ООН по Югославии

Россия запросила заседание Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия официальным письмом запросила у японского председательства созыв в ближайшее время заседания Совета Безопасности ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время Россия ждёт ответа от председателя Совбеза.

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