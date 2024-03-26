МИД РФ назвал фейком новость о неверии окружения Путина в причастность Киева к теракту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «матерью всех фейков» заявление Bloomberg о том, что в окружении президента РФ Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Захарова описала заявление Bloomberg как «шедевральную новость».

«Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня», — написала она.

Захарова пояснила, что утром 26 марта Путин находился «в окружении» генпрокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Минобороны Сергея Шойгу, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова. Более того, по ее словам, последние два сегодня «еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Великобритании и Украины» в теракте в «Крокусе».