Небензя задал вопрос о смысле заседаний ООН

Заседания ООН по Газе не имеют смысла, если США не считают себя связанными принципами организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Небензя прокомментировал реакцию Израиля и США на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе. Он задал американской делегации вопрос, означают ли заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд необязательность резолюций для государств-членов организации.

«Если это так, то никакого смысла более в наших дискуссиях в этом зале попросту нет», — заявил постпред России.

Он добавил, что США поощряют Израиль к несоблюдению резолюций Совбеза.

Ранее Небензя обвинил Томас-Гринфилд в незнании устава ООН. Он напомнил, что все резолюции Совета Безопасности организации обязательны к исполнению.