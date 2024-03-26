Глава Генпрокуратуры РФ назвал общую цель террористов из «Крокуса» и ВСУ

У теракта в «Крокус Сити Холле» и обстрелах мирных людей со стороны ВСУ общая цель — запугать народ, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. News.ru

«Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. 22 марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель — запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара», — сказал Краснов. RT на русском

Он отметил, что "именно поэтому важнейшей задачей для России остается достижение целей специальной военной операции". Краснов подчеркнул, что весь 2023 год в России продолжались процессы, направленные на укрепление суверенитета страны, повышение уровня жизни граждан. "В свою очередь ряд западных стран, разрушая вековые устои и ценности, встали на путь расчеловечивания", - отметил генпрокурор. ТАСС