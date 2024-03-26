Объявленный в Молдавии персоной нон грата российский дипломат покинул страну

Объявленный властями Молдавии персоной нон грата российский дипломат покинул территорию республики, заявили в посольстве России.

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«Да, дипломат, объявленный persona non grata, уже покинул Молдавию», — сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

О том, что российского дипломата объявили персоной нон грата в Молдавии, стало известно 19 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это частью антироссийской кампании.