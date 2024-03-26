Лавров заявил о провокации Западом конфликта на Украине

Конфликт на Украине был спровоцирован Западом, сомнений в этом не осталось уже ни у кого, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии Пейавали Мушеленгой. ТАСС

«Я пробрифинговал наших коллег о нынешнем видении Российской Федерацией той ситуации, которая складывается в ходе специальной военной операции, по урегулированию конфликта, который, по-моему, уже ни у кого не осталось сомнений, был спровоцирован коллективным Западом», — отметил Лавров. Lenta.ru

До этого глава внешнеполитического ведомства РФ назвал Евросоюз агрессивным придатком Североатлантического альянса. По словам Лаврова, сейчас ЕС — «достаточно агрессивная структура», утратившая свою геополитическую самостоятельность и превратившаяся в военно-экономический придаток НАТО. Газета.Ru