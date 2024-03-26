Путин: Следователи устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле»

Следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», устанавливают роли террористов, заявил президент Владимир Путин.

«Начну с последнего трагического события. 22 марта в результате кровавого теракта в Московской области погибли десятки наших граждан. В том числе дети, подростки, женщины. Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», – приводит его слова ТАСС.

Путин заявил, что ожидает от прокуроров, что будет сделано все необходимое, чтобы террористы понесли наказание, как того требует российский закон.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182 человека.