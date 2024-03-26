Лавров: России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»
России едва ли потребуется помощь от стран Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», российская сторона справится своими силами.
«Во-первых, мы уже начали собственное расследование, достаточно эффективно, достаточно оперативно».
Лавров назвал интересным то, что буквально через сутки после теракта, когда на Западе прозвучали заявления о непричастности Украины к нападению, неожиданно Интерпол заявил о готовности оказать содействие расследованию.
«Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки», — сказал министр, напомнив, что тогда Швеция, Дания и Германия утверждали, что «они сами разберутся».