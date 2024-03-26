Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение всех вопросов, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдергивать из общего контекста, который сейчас доминирует в наших отношениях. Открытость к диалогу у нас присутствует», — сказал Песков, отвечая на просьбу оценить слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонов о планах обсудить двусторонние отношения РФ и США. Ura.Ru

Ранее Антонов сообщил, что российская сторона договорилась с администрацией президента США Джо Байдена обсудить отношения между странами. Газета.Ru