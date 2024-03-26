В Кремле рассказали об отношениях с Арменией

Россия и Армения сегодня переживают достаточно непростой период во взаимоотношениях, заявил в интервью aif.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что для РФ республика является более чем братской. По словам Пескова, это связано с тем, что в России армян живет даже больше, чем в самой Армении.

Сейчас у нас достаточно непростой период в отношениях с дружественной нам, братской Арменией. Она даже более чем братская, потому что армян у нас живет даже больше, чем в самой Армении, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Песков добавил, что экономическая активность армян, проживающих в России, по-прежнему составляет немалый процент в совокупном бюджете Армении. По его словам, они перечисляют в республику миллиарды долларов ежегодно. Однако кавказский регион приковывает к себе внимание внерегиональных сил, отметил Песков.

Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание. Поэтому надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдем, — заявил он.

Ранее Песков высказался о решении Армении увеличить присутствие на армяно-азербайджанской границе наблюдателей миссии ЕС. По его словам, такой шаг ставит собой вопросы о том, признает ли Баку деятельность этой миссии.