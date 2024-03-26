«Дело в не в любви к украинцам»: Захарова о заявлении Борреля по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые раскрыл суть украинского кризиса, признав стремление Запада «сохранить свою гегемонию». Об это она написала в своем Telegram-канале.
Захарова прокомментировала интервью Борреля CNN. В этой беседе дипломат заявил, что западные страны «не могут позволить России выиграть».
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину
«В противном случае интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины по причине любви к украинцам. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока», - подчеркнул Боррель.
Он объяснил, что в интересах США поддерживать репутацию ответственного партнера, обеспечивающего безопасность своих союзников. Боррель подчеркнул, что ЕС призывает США одобрить дополнительную помощь Украине.
«Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело в не в «любви к украинцам», которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах», - так прокомментировала его слова Захарова.
По ее мнению, в подходе США к международным отношениям «не осталось и следа созидательности». Захарова заявила, что «либеральные демократы умеют только разрушать», рассчитывая, что это поможет им доминировать.
«Задача Евросоюза на нынешнем этапе - услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался», - заключила представитель МИД.