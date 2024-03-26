Песков ответил на вопрос о реакции РФ в случае причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Рассуждать о реакции Москвы, в случае если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», пока неуместно: сейчас идёт следствие.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны», — цитирует его ТАСС.

Путин назвал теракт в Крокусе акцией устрашения

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.

Также посол России в США Анатолий Антонов заявил, что направление бегства боевиков после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» свидетельствует о том, что режим в Киеве стал террористическим.