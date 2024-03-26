Посол Антонов: Россия и США договорились о будущих двусторонних контактах

Посольство России в США договорилось с администрацией Вашингтона о двухсторонних контактах. Встреча планируется на следующей неделе. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше», — уточнил Анатолий Антонов. Его слова передает РИА Новости.

Тот отметил, что планируется обсуждение в глобальных взаимоотношениях между странами в будущем.

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