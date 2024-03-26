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Крым примет новые решения по национализации активов украинских олигархов

В Крыму хотят принять новые решения по национализации крымских активов украинских олигархов, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Крым примет новые решения по национализации активов украинских олигархов
© globallookpress.com

Он напомнил, что парламент в Крыму с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов.

«Мы ожидаем решений по ряду объектов», — подчеркнул Константинов.

Глава парламента Крыма Константинов: Олигархи Украины до сих пор скрывают свои активы на полуострове

В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали до 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Как отметил Константинов, украинские бизнесмены не брезговали зарабатывать на жителях российского региона, игнорируя позицию своих властей о принадлежности полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии также национализируют.

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