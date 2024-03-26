США предпринимают отчаянные меры в попытках удержать власть на мировой арене, однако у них проблемы почти на всех направлениях, они не в силах справиться с региональными конфликтами и удержать экономическое первенство. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументы и факты».

«Модальность там может меняться, но суть остаётся прежней: США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе. Они не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику. Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца», — заявил он.

Пескова также спросили, какие рычаги есть у «противников России», которыми они могут перетянуть другие страны на свою сторону. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что «любимые рычаги у США — экономическая и военная дубинки». По его словам, Вашингтон «выламывает руки» странам, которые пытаются развивать с ними экономические и торговые отношения, не брезгуя методами.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что США в конце концов рухнут.