Песков назвал демографическую проблему "ахиллесовой пятой" России

Демографическая проблема - это "ахиллесова пята" России, нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление ситуации в этой сфере. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

"Демография - [это], наверное, наша ахиллесова пята, наша самая большая проблема", - сказал он.

По словам представителя Кремля, ее нельзя решить в одночасье.

"Поэтому нам отчаянно нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление демографической ситуации", - призвал он.

При этом он отметил, что в стране уже действует ряд мер, направленных на улучшение демографии.

"Индексируется материнский капитал, расширяется перечень целей, на которые он может тратиться, принимаются меры поддержки одиноких матерей, бедных семей", - перечислил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, "параллельно с этим, конечно же, можно и нужно пропагандировать многодетные семьи".

"Я имею право на эту тему рассуждать, потому что я отец шестерых детей", - добавил Песков, подчеркнув, что "многодетность должна стать модной".

Именно поэтому для России так важны традиционные ценности, пояснил он.

"Это не вопрос о том, что надо надеть косоворотку, нет - это вопрос жизни и смерти для нашей страны с ее огромной территорией", - заметил представитель Кремля. "Нас должно становиться больше! У нас за Уралом живет всего 7 млн человек. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность и жить на протяжении своей жизни в разных городах, которые должны быть одинаково комфортны", - сказал он, обратив внимание на то, что по всем этим направлениям сейчас ведется планомерная и очень эффективная работа.

Песков напомнил, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.