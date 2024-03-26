Песков дал характеристику Путину

Президент России Владимир Путин по сути своей трудоголик: он работает, не глядя на часы, поэтому его рабочий день практически никогда не заканчивается. Так охарактеризовал главу государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

Он отметил такой момент, когда отвечал на вопрос, наложила ли специальная военная операция (СВО) отпечаток на режим дня Путина.

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Песков назвал такой метод стилем работы Путина. Он отметил, что это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой находится Россия.

«А мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО, но, когда там эта компашка образовалась, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это стало войной. Я в этом убежден», — подчеркнул он.

Ранее Песков высказался, что российские граждане, уехавшие из страны и переметнувшиеся на сторону врага, не будут хорошо приняты на Родине.