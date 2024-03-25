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В МИД обвинили Францию в дипломатической агрессии

Срыв Францией заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу 25-летия бомбардировок НАТО Югославии является актом дипломатической агрессии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

В МИД обвинили Францию в дипломатической агрессии
© Газета.Ru

22 марта Небензя заявил, что Украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным.

Перед этим Небензя отметил, что резидент Украины Владимир Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, и России не с кем будет проводить вероятные переговоры о мире. Кроме того, он назвал цель Кремля по демилитаризации Украины выполненной, так как украинская армия давно "выживает" лишь за счет вооружений НАТО. О чем еще говорил постпред в Совбезе ООН — в материале "Газеты.Ru".

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