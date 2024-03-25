Небензя раскритиковал постпреда США за незнание устава ООН

Все резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, подчеркнул постпред РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, «не является обязывающей».

«Все резолюции Совета безопасности полностью обязательны к исполнению, и я сожалею, что постпред (США) не читала Устава ООН», — отметил Небензя.

Ранее постпред РФ сообщил, что только Вашингтон и Тель-Авив выступают против немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

Небензя уточнил, что США заблокировали все предложенные проекты по гуманитарному прекращению огня. Кроме того, страна поставляет Израилю вооружения и военную технику.