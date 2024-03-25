Путин сравнил мобилизацию на Украине с гитлерюгендом

Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" может быть использован Киевом в своих целях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг происшествия, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

"Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца. Принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании", – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что цель украинских властей – посеять панику в обществе и в то же время показать своему населению, что для режима Зеленского еще не все потеряно.

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент известно, кто стоит за террористическим актом в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл".

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в "Крокус Сити Холле".