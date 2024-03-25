Путин назвал теракт в "Крокусе" акцией устрашения

Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холле» акцией устрашения, он подчеркнул необходимость выяснить, кому это выгодно, передает РИА Новости.

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«Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России — это акция устрашения… и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно?» — сказал глава государства.

По словам Путина, теракт может быть звеном в серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками Украины. Он подчеркнул, что «нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства» в своих целях.

Президент России также указал на попытки США убедить всех в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Он заявил о необходимости установить заказчиков преступления.