Голикова: семьям погибших при теракте в «Крокусе» собрали один млрд рублей

На помощь семьям погибших и пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье волонтеры движения «Мы вместе» собрали один миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«В первые часы после получения информации о произошедшем теракте к работе по оказанию помощи подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Движение „Мы вместе“ 23 марта открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте… Количество собранных средств [на данный момент] составило почти один миллард рублей», — сказал Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Также организована информационная работа с родственниками и близкими погибших по выплате пособия на погребение, сбору документов на предоставление компенсации.

«По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь. Мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле», — добавила Голикова.

После теракта в «Крокусе» беззаявительно уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца.