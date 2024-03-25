Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», пишет РИА «Новости».

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого, варварского теракта 22 марта, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Кроме того, российский лидер поблагодарил всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Он отметил, что российское общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки.

Путин заявил, что те, кто планировал теракт в «Крокусе», рассчитывал посеять панику и разлад в обществе, но они встретили единение и решимость противостоять

Путин поручил доложить, как идут розыскные мероприятия по поиску террористов, устроивших теракт, их заказчиков

«Мы знаем, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте в «Крокусе», якобы нет, что это запрещенный ИГИЛ* (Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация).

Российский лидер заметил, что Москва знает, чьими руками был совершен теракт в комплексе. Он добавил, что страну интересует заказчик.