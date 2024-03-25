Путин провел совещание о мерах, принятых после теракта в "Крокус Сити Холле"

Президент России Владимир Путин провел совещание с главами экстренных служб о мерах, принятых после атаки на "Крокус Сити Холл", в понедельник, 25 марта, в Москве. Вечером в пятницу неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле", где должен был пройти концерт музыкальной группы "Пикник". После этого в здании начался сильный пожар. Следственный комитет РФ в воскресенье заявил о 137 погибших в результате произошедшего. По последним данным Министерства здравоохранения России, 182 человека пострадали.