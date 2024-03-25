Захарова прокомментировала отказ Белого дома помогать РФ в сфере безопасности

Захарова прокомментировала отказ Белого дома помогать России в сфере безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом, который произошел в «Крокус Сити Холле».

«Демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях», — прокомментировала это Захарова.

Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал еще трех фигурантов по делу о теракте в «Крокусе». До этого было известно о четырех задержанных.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 137 человек, свыше 180 пострадали.