МИД РФ выразил демарш временному поверенному Австралии

Министерство иностранных дел России выразило демарш временному поверенному в делах Австралии в Москве Джереми Гатри в связи с публикацией на странице посольства сообщения, ставящего под сомнение территориальную целостность РФ и являющегося вмешательством во внутренние дела. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"22 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Австралии в России Джереми Гатри, которому был заявлен решительный протест в связи с размещением австралийским посольством в соцсети "Телеграм" сообщения, ставящего под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года. Австралийскому дипломату было указано, что упомянутые действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела нашей страны", - отметили в дипведомстве.

От представителя дипмиссии потребовали, чтобы посольство Австралии удалило свое сообщение и приняло меры для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.